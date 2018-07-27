Etikete Göre Haberler:
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Görevimiz Tehlike fark attı
Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) açık ara farkla gişe listesinin zirvesine oturdu.
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Kazanan Mission: Impossible – Yansımalar
Tom Cruise’lu Mission: Impossible – Yansımalar, Amerika boxoffice listesine zirveden giriş yaptı.
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Zirvenin sahibi değişmedi
Gişede zirvenin adı Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) oldu.
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13 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyondaki yerini aldı.
Son Haberler
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Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor
Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
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Pokemonlar geri dönüyor
Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.
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Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi
Tom Hardy’li Venom: Zehirli Öfke filminin Türkçe altyazılı fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.