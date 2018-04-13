X-Men serisi ile tanınan 46 yaşındaki Hugh Jackman 'An Evening with Hugh Jackman' gösterisi için 17-20 Mart tarihleri arasında İstanbul'a gelecek. Ancak Hugh Jackman izlemek için 975 TL ödemeniz gerekecek.

Hollywood yıldızı Hugh Jackman İstanbul'da. 'An Evening with Hugh Jackman' gösterisi için gelen Hugh Jackman babasının kendisine ''Sen Türksün, Türk sayılırsın'' dediğini söyledi. Hugh Jackman Türk yemeklerinin tadına bakmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

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Hugh Jackman'in oynayacağı son Wolverine filminin yetişkinler için olduğu açıklandı.

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Wolverine serisinin yeni filmi Logan ile vizyona hazırlanan Hugh Jackman, yine üzücü bir haberle karşımızda.

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