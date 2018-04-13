Etikete Göre Haberler:
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Hugh Jackman tekrar kanser tedavisine başladı
Wolverine serisinin yeni filmi Logan ile vizyona hazırlanan Hugh Jackman, yine üzücü bir haberle karşımızda.
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En iyi gizem temalı 10 film
Dünden bugüne izlerken şok etkisi yaratan 10 gizem temalı film
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Uzun soluklu en iyi 9 film serisi
İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi
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Yeni Wolverine filmi çok farklı olacak
Serinin yıldızı Hugh Jackman, yeni film Wolverine 3 hakkında konuştu. Beklentileri yükseltebiliriz.
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Wolverine 3 için yeni aktris
Elizabeth Rodriguez, Wolverine 3 filmi için görüşmelere başladı.
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Şimdiye kadar yayınlanan tüm X-Men filmleri
Marvel'in süper güçleri olan mutanları konu alan ünlü X Men filminin sonuncusu Apocalype 19 Mayıs'da ülkemizde vizyona giriyor.
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Yetişkinler için Wolverine
Hugh Jackman'in oynayacağı son Wolverine filminin yetişkinler için olduğu açıklandı.
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X-Men Apocalypse'den son fragman
X-Men Apocalypse, vizyona çıkmadan önce yayınlanacak son fragmanı izleyici ile buluştu.
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Hugh Jackman'ın vücut geliştirme sırları
Hollywood'un biricik Wolverine'i olmak kolay değil...
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Hollywood'un imrendiği çift tatilde
Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness 20. yıldönümlerini kutluyor.
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Boyd Holbrook Wolverine kadrosunda
Narcos'un kanun adamı, Wolverine'nin kötü adamına dönüştü.
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Yaşlı Wolverine geliyor
Hugh Jackman, yeni Wolverine filmi hakkında açıklamalar yaptı…
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Deadpool'un seyircisine hazırladığı 8 sürpriz
Deadpool'un bu kadar beğenilmesini sağlayan ve izleyen herkesi mest eden 8 sürprizine bir göz atalım…
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Wolverine için son perde
Hugh Jakman’ın hayat verdiği ünlü Wolverine için son film
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Thor kaslarına geri kavuştu!
Chris Hemsworth, Thor karakteri için tekrar yapılanıyor...
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Ryan Reynolds Hugh Jackman için oy istedi
Ryan Reynolds, Deadpool makyajıyla kamera karşısına geçti.
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Hugh Jackman: ''kısmen Türk'üm, Türk kahvesine bayılırım''
Hollywood yıldızı Hugh Jackman İstanbul'da. 'An Evening with Hugh Jackman' gösterisi için gelen Hugh Jackman babasının kendisine ''Sen Türksün, Türk sayılırsın'' dediğini söyledi. Hugh Jackman Türk yemeklerinin tadına bakmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.
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Hugh Jackman: Babam bana 'Sen kısmen Türk'sün der'
Hugh Jackman, İstanbul'da sergileyeceği müzikal gösteri öncesi basının karşısına geçti.
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Hugh Jackman'ı izlemenin bedeli 975 TL!
X-Men serisi ile tanınan 46 yaşındaki Hugh Jackman 'An Evening with Hugh Jackman' gösterisi için 17-20 Mart tarihleri arasında İstanbul'a gelecek. Ancak Hugh Jackman izlemek için 975 TL ödemeniz gerekecek.
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.