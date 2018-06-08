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Yeni Wolverine filmi çok farklı olacak
Serinin yıldızı Hugh Jackman, yeni film Wolverine 3 hakkında konuştu. Beklentileri yükseltebiliriz.
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Bak Şu Bücüre geliyor!
BKM'nin yeni yapımlarından Bak Şu Bücüre'nin çekimleri başladı
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8 Haziran Cuma haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyonda 9 yeni film var
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Ocean’s 8 galasında Rihanna rüzgarı
Galada en dikkat çeken isim Rihanna oldu.
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Bradley Cooper yönetmenliğindeki filmden altyazılı fragman!
Cooper'ın başrolünü Lady Gaga ile paylaştığı A Star is Born'dan Türkçe altyazılı ilk fragman!