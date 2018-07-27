Etikete Göre Haberler:
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Yenilmezler ekibinden kimler geri dönecek?
Avengers: Infinity War filminde Thanos’un planı yüzünden kül olup uçan Avengers kahramanlarından hangileri geri dönebilecek.
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Çizgi romandan gerçeğe
Marvel karakterlerinin aslında nasıl görünmesi gerektiğini biliyor musunuz?
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Hulk telefonunu kapamayı unutursa
Mark Ruffalo, 'Thor: Ragnarok' filmini yanlışlıkla canlı yayınladı.
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Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler
Thor: Ragnarok'tan kamera arkası görüntüleri geldi.
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Süper kadınlar
Süper kahraman filmlerindeki süper kadın karakterler.
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Bir daha göremeyeceğimiz 7 Marvel karakteri
Marvel Sinematik evreni genişledikçe genişledi. Bazı karakterler tutundu, bazıları ise kıyıda köşede kaldı.
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Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
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Marvel'in en güçlüsü kim ?
Marvel karakterleri arasından seçilen en güçlü 10 süper kahraman.
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Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor
Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
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Pokemonlar geri dönüyor
Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.
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Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi
Tom Hardy’li Venom: Zehirli Öfke filminin Türkçe altyazılı fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.