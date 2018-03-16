Etikete Göre Haberler:
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Kate Winslet The Mountain Between Us'ta
Yakın zamanda çekilecek The Mountain Between Us'ta Idris Elba'ya Kate Winslet'ın eşlik edeceği söyleniyor.
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The Dark Tower'dan ilk fotoğraflar
Idris Elba, Stephen King uyarlaması The Dark Tower'ın setinde görüntülendi.
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Oscar adaylıkları farklı olabilirdi
Oscarlık performans sergileyen ama adaylık alamayan ‘çeşitli’ oyuncular...
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Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
Hayat Kurtaran Azrail’in adalet arayışı...
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.