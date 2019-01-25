DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz bir Yüksel Aksu filmi olan ''İftarlık Gazoz'' filmine konuk oyuncu oldu. Cem Yılmaz İftarlık Gazoz filminin setinden fotoğraflarını paylaşarak merak uyandırdı.

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