Etikete Göre Haberler:
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.
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İkinci Şans'ın fragmanı yayınlandı
Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği İkinci Şans'tan ilk fragman yayınlandı.
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Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı