Etikete Göre Haberler:
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Sonuncu Star Wars filmi uzayda mı çekilecek?
Yönetmen Colin Trevorrow, Star Wars serisinin dokuzuncu ve son filminin uzayda çekilebileceğini açıkladı...
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27 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 11 yeni film giriyor.
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Lars von Trier'in Cannes'a kabul edilen filminin kısa teaser'ı yayınlandı
71. Cannes Film Festivali’nin programına eklendiği açıklanan yeni Lars von Trier filmi The House That Jack Built’ten ilk teaser
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Çince Tosun Paşa!
Kült film, Türk - Çin Kültür Derneği tarafından Çince'ye çevrildi
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Nabıcaz be Kamil davası düştü!
Serdar Akar'a ait Yeni Sinemacılık şirketi, Karga Müzik Yapım Tekstil şirketine açtığı davayı kaybetti.