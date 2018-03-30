Etikete Göre Haberler:
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Incredibles 2/İnanılmaz Aile 2 iç açıcı poster geldi!
Yeni postere bakılırsa aile yaz tatilinde!
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İnanılmaz Aile'den ilk görüntüler!
Hazırlıkları uzun zamandır süren Pixar animasyonu Incredibles‘ın devam filmi 15 Haziran’da vizyona giriyor. Söz konusu filmden ilk görüntüler, 2018 Kış Olimpiyatları yayını kapsamında görücüye çıktı
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İnanılmaz Aile 2'den ilk video!
İnanılmaz Aile 2'den kış olimpiyatları için tanıtım videosu geldi
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Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı