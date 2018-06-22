Etikete Göre Haberler:
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Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık gişe lideri!
Jurassic World: Fallen Kingdom, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü.
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İnanılmaz Aile 2: yeni poster yayınlandı!
IMAX posteri haberimizde
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İnanılmaz Aile'den ilk görüntüler!
Hazırlıkları uzun zamandır süren Pixar animasyonu Incredibles‘ın devam filmi 15 Haziran’da vizyona giriyor. Söz konusu filmden ilk görüntüler, 2018 Kış Olimpiyatları yayını kapsamında görücüye çıktı
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İnanılmaz Aile 2'den ilk video!
İnanılmaz Aile 2'den kış olimpiyatları için tanıtım videosu geldi
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Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı komedi geliyor!
Murder Mystery'nin kadrosu şekilleniyor!
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Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
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Mission: Impossible – Yansımalar ile ajan Ethan Hunt geri dönüyor!
Mission: Impossible – Yansımalar ülkemizde 27 Temmuz’da vizyona girecek.
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Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!
Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün merakla beklenen devam halkası resmi ismine kavuştu