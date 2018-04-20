Etikete Göre Haberler:
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O sahneler ne anlatmış, biz ne anlamışız
Seyirciler tarafından tamamen yanlış yorumlanan sahneler.
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Dunkirk'ten ilk fragman yayınlandı
Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk fragmanı yayınlandı. Film sabırsızlıkla bekleniyor.
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Komutan Christopher Nolan
Christopher Nolan'ın yeni filminin set görüntüleri yayınlandı.
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Son 10 yılın en iyi aksiyon filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi aksiyon filmlerinin derlemesi.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı gün sayıyor!
Film ülkemizde 27 Nisan’da vizyona girecek
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Permission/İlişki Durumu: Açık İlişki Film Eleştirisi
Bir ömür aynı kişiyle geçer mi?
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Köpek Adası/Isle of Dogs Film Eleştirisi
Dünya iyi sinema ve iyi niyetlerle kurtulacak!
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Elton John'ın hayat hikayesi film oluyor!
Filmde kült müzisyeni Taron Egerton canlandıracak.