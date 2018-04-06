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Spielberg: Artık Indiana Joan olmalı!
Başarılı yönetmen, yeni Indiana Jones filminin baş karakterinin kadın olmasını istediğini söyledi.
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Beklentileri karşılayamayan 9 film
Sinema tarihi, büyük beklentilerle vizyona giren ancak beklentileri karşılayamayan filmlerle dolu.
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Indiana Jones beşinci kez geliyor
Bu kez hedef Bermuda Şeytan Üçgeni, ama 68 yaşındaki Harrison Ford bu macerayı kaldırabilecek mi? Orası meçhul.
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi