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Avengers: Infinity War 1 Milyar Dolar ile dünya hasılat rekoru kırdı!
Film yalnızca 11 günde 1 milyar dolar hasılat elde etti
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'Bakın ne kadar da seksiyim'
Zoe Saldana, Gamora'ya dönüştü.
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Avengers: Infinity War ilk fragmanıyla karşınızda
Film 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.
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Zoe Saldana 'Gamora'ya dönüştü
Saldana, dört saat süren makyaj sürecinden kareler paylaştı.
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Ant-Man yepyeni teorilerle geliyor
Ant-Man'in yeni hikayesi sizce ne olacak?
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...
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Pierce Brosnan, Tom Hardy dedi!
Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.
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Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
Avrupa, Türk dizilerini konuşuyor
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