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En gerçekçi 6 uzay temalı bilim kurgu filmi
Bilim kurgu filmleri, bazen de aklımızı gerçekçiliği ve bilime uygunluğuyla başımızdan alıyor.
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Dunkirk'ten ilk fragman yayınlandı
Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk fragmanı yayınlandı. Film sabırsızlıkla bekleniyor.
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Nasıl çekildiğine inanamayacaksınız
Filmlerden derlenen, çekilmesi "imkansız" olarak görünen sahneler.
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Christopher Nolan'ın yeni filminin set görüntüleri yayınlandı.
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Arapsaçı filminden yeni fragman!
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