Etikete Göre Haberler:
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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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Suicide Squad için giyiniyorlar
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Suicide Squad için, cosplay yarışması düzenleniyor.
Son Haberler
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Neslihan Atagül jüri koltuğunda
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu 25. Adana Film Festival'inde jüri koltuğuna oturacak.
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Angelina Jolie’den Brad Pitt’e zeytin dalı
Boşanma davası iki yıldır süren ve altı çocuğun velayeti için savaşan Angelina Joie ve Brad Pitt gizlice buluştu. Bu buluşma için Jolie'nin 'zeytin dalı' uzattığı iddia edildi.
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Âşık Veysel'in hayatı film oluyor
Halk Ozanı Âşık Veysel'in hayatı Mustafa Uslu tarafından sinemaya aktarılacak. Uslu'nun bugünlerde üzerine en çok çalıştığı konu Âşık Veysel'i hangi oyuncunun canlandıracağı.
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15. Geleceğin Sineması Yarışması kazananları belli oluyor
Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 15 yıldır destek veren TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Geleceğin Sineması” en iyi 3 filminin belirleneceği son ayağı sonuçlanıyor.