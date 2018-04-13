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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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Lavinya filmine destek olmak ister misin?
Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.
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Muhteşem Kadın/ Una mujer fantástica Film Eleştirisi
Film, aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyor...
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.