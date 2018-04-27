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30 yaşına gelmeden izlemeniz gereken 23 film
Bu filmler size ya anılarınızı geri verecektir ya da keşkelerinizi görüntülü olarak yeniden sunacaktır.
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Barselona Türk Filmleri Festivali başlıyor!
5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.
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Brad Pitt, taciz skandalını beyazperdeye aktarıyor!
Ünlü oyuncu Harvey Weinstein’ın taciz skandallarına odaklanan bir filmin yapımcılığını üstleniyor.
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27 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 11 yeni film giriyor.
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Lars von Trier'in Cannes'a kabul edilen filminin kısa teaser'ı yayınlandı
71. Cannes Film Festivali’nin programına eklendiği açıklanan yeni Lars von Trier filmi The House That Jack Built’ten ilk teaser