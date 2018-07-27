Etikete Göre Haberler:
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Yenilmezler ekibinden kimler geri dönecek?
Avengers: Infinity War filminde Thanos’un planı yüzünden kül olup uçan Avengers kahramanlarından hangileri geri dönebilecek.
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Bir daha göremeyeceğimiz 7 Marvel karakteri
Marvel Sinematik evreni genişledikçe genişledi. Bazı karakterler tutundu, bazıları ise kıyıda köşede kaldı.
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Transformers 5'in ismi açıklandı
Paramount Pictures Transformers 5'in resmi ismini açıkladı: Transformers: The Last Knight.
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Robert Downey Jr. 2 yıl daha Demir Adam olacak
Robert Downey Jr. 200 milyon kazandıran Iron Man olarak 2 yıl devam ediceğine söz verdi.
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Son 10 yılın en iyi aksiyon filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi aksiyon filmlerinin derlemesi.
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Spider-Man Iron Man ile buluşuyor
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nın yeni spotunda iki kahramanı birlikte görüyoruz.
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Kaptan Amerika galası Londra'yı salladı
Kaptan Amerika'nın Avrupa galası dün gece gerçekleşti.
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Kaptan Amerika'nın misafiri var
Heyecanla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın son fragmanı yayında…
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan yeni fotoğraflar
Kaptan Amerika serisinin üçüncü filminden yeni fotoğraflar yayınlandı…
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Kaptan Amerika'dan yepyeni fragman
Yeni Kaptan Amerika filminde tüm süper kahramanlar karşı karşıya geliyorlar...
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Captain America: Civil War'dan ilk fragman
'Captain America: Civil War' filminin fragmanı yayınlandı.
Son Haberler
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Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor
Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
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Pokemonlar geri dönüyor
Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.
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Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi
Tom Hardy’li Venom: Zehirli Öfke filminin Türkçe altyazılı fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.