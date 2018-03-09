Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

İstanbul Film Festivali'ne çok az bir zaman kaldı. Akbank sponsorluğunda düzenlenen 34. İstanbul Film Festivali 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Film Festivali, Küba'da gişe rekorları kıran Conducta - Hal ve Gidiş filmi ile açılıyor. İstanbul Film Festivali kapsamında mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bazıları...

Festivalde bugün hangi filmler var?

İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!

36. İstanbul Film Festivali'nin gala filmlerinden birisi olan Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, yeni bir şeyler söylemenin ötesine uzanmaya çalışıp, yeni bir şeyler gösterme amacında.

37. yaşını kutlayacak olan İstanbul Film Festivali’nden yeni haberler var

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