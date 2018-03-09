Etikete Göre Haberler:
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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İstanbul Film Festivali'nin restore edeceği film belli oldu
37. yaşını kutlayacak olan İstanbul Film Festivali’nden yeni haberler var
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Cousteau'lar ve oğulları: Derinliklere uzun bir yolculuk
36. İstanbul Film Festivali'nin gala filmlerinden birisi olan Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, yeni bir şeyler söylemenin ötesine uzanmaya çalışıp, yeni bir şeyler gösterme amacında.
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36. İstanbul Film Festivali: Cinemania kategorisinden tavsiyeler
İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!
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35. İstanbul Film Festivali başlıyor
35. İstanbul Film Festivali, 7-17 Nisan 2016 tarihlerinde şehre iz bırakmaya hazırlanıyor.
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Altın Lale için yarışacak filmler
İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde yarışacak filmler...
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İstanbul Film Festivali'nde 17-18 Nisan
Festivalde bugün hangi filmler var?
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İstanbul Film Festivali'nde bugün
Festivalde bugün hangi filmlerin gösterimi yapılacak?
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İKSV için heyecan dorukta! İstanbul Film Festivali 4 Nisan'da başlıyor
İstanbul Film Festivali'ne çok az bir zaman kaldı. Akbank sponsorluğunda düzenlenen 34. İstanbul Film Festivali 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Film Festivali, Küba'da gişe rekorları kıran Conducta - Hal ve Gidiş filmi ile açılıyor. İstanbul Film Festivali kapsamında mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bazıları...
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İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 5-20 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 33’üncü İstanbul Film Festivali’ne başvurular başladı.
Son Haberler
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.