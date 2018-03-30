Etikete Göre Haberler:
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Antep Fıstığı filmi yeniden!
Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.
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İlker Ayrık filmi, Yapışık Kardeşler 30 Ocak'ta vizyonda!
Son bir kaç yıldır ''Ben Bilmem Eşim Bilir'' yarışmasının sunuculuğunu yapan oyuncu İlker Ayrık, sinemaya Yapışık Kardeşler filmiyle döndü. İlker Ayrık Yapışık Kardeşler filminde ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.
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İvana Sert Yapışık Kardeşler fragmanına damga vurdu
Yapışık Kardeşler fragmanında Ivana Sert'in seksi sahneleri damga vurdu.
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Antep Fıstığı filmi yeniden!
Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.
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Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
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