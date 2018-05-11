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Cannes Film Festivali'nde dikkat çeken 21 film
69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...
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Avengers: Infinity War, Çin'de nihayet açılışını gerçekleştirdi!
Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.
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Marvel'da müslüman kadın süper kahraman!
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