Etikete Göre Haberler:
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.
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'Everest' filminden ilk görüntüler
Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan 'Everest' filminden ilk fragman...
Son Haberler
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.