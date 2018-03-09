Etikete Göre Haberler:
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Bond 25'in yönetmenlik koltuğuna kim oturacak?
Uzun süredir açıklığa kavuşmamış olan mesele, hala tam kesinlik kazanmış değil.
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En büyük hayali James Bond olmak
Oyuncu Balamir Emren röportaj verdi, işte o açıklamalar
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Nascar'a girdi Bond'u bıraktı
Daniel Craig'i kadrosuna katan Lucky Logan filmi iki oyuncu ile daha anlaştı.
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Daniel Craig, tekrar James Bond'u oynaması için teklif edilen inanılmaz miktardaki parayı reddetti
Dört filmin ardından 007 rolünden sıkılan ünlü aktör Bond franchise'ından ayrılmak istiyor.
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Tom Hiddleston yeni James Bond olabilir
James Bond için bahisler askıya alındı.
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Bond arabasını sattı
Spectre filminde kullanılan Aston Martin DB10 modelindeki otomobil, 3.5 milyon dolara satıldı...
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Bond filminde oynamak için tek şartı var
Christoph Waltz’un bir sonraki Bond filminde oynaması için tek bir şartı var.
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51 yıl sonra yeniden altına büründü
Bond kızı Shirley Eaton, Life dergisinin kapağı için verdiği o ünlü pozu tekrar verdi.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.