Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Bond kızı Shirley Eaton, Life dergisinin kapağı için verdiği o ünlü pozu tekrar verdi.

Christoph Waltz’un bir sonraki Bond filminde oynaması için tek bir şartı var.

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Uzun süredir açıklığa kavuşmamış olan mesele, hala tam kesinlik kazanmış değil.

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