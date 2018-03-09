Etikete Göre Haberler:
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Arnold Schwarzenegger Terminator 6 dedi!
Efsanevi bilim kurgu serisine bir yenisi daha ekleniyor.
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Titanic ile ilgili son noktayı koydu
Yönetmen James Cameron çok tartışılan konuya açıklık getirdi.
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Avatar devam filmlerine kavuşuyor
8 yılın ardından devam filmleri için çekimler başladı.
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Terminator'ün efsane üçlüsü yeniden bir arada
Linda Hamilton 26 yıl sonra yeniden 'Sarah Connor' rolünde.
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Yeni Avatar geliyor
James Cameron, dört yeni Avatar filmi çekeceğini açıkladı.
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5 boyutlu sinemayla tanıştınız mı?
3 boyutlu (3D) filmler yeni yeni yaygınlaşmaya başlarken, izleyiciler şimdi de, hareketli bir platformda izlenen ve oynayan filme uygun olarak rüzgar üfleyip, su püskürten '5D Sinema' ile tanışıyor.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.