Etikete Göre Haberler:
-
Oscar ödüllü James Horner hayatını kaybetti
Akıl Oyunları, Titanik, Avatar, Braveheart gibi sayısız filmin müzisyeni James Horner yaşamını yitirdi. James Horner'ın uçak kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. James Horner Titanik filmine yaptığı müziklerle Oscar kazanmıştı.
Son Haberler
-
Star Wars prömiyeri Cannes'da!
Solo: A Star Wars Story prömiyerini Cannes’da yapacak
-
Lavinya filminden fragman geldi!
Kerem Topuz'un ikinci uzun metrajından etkileyici fragman...
-
6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
-
Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!