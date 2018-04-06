Etikete Göre Haberler:
-
Uzun soluklu en iyi 9 film serisi
İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi
-
Şimdiye kadar yayınlanan tüm X-Men filmleri
Marvel'in süper güçleri olan mutanları konu alan ünlü X Men filminin sonuncusu Apocalype 19 Mayıs'da ülkemizde vizyona giriyor.
-
X-Men'den ilişki dedikodusu
X-Men'in Charles Xavier'i, Storm için eşinden ayrılıyor.
-
X-Men: Apocalypse'ten yeni fotoğraflar
X-Men serisinin son filmine ait yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
-
X-Men: Apocalypse'ten yepyeni fragman
Yeni X-Men filminin aksiyon dolu son fragmanı yayında…
-
2 dakikalık sahne 2 ayda çekildi!
Yeni X-Men filminde yer alacak olan 2 dakikalık bir sahnenin çekimleri tam 2 ay sürmüş...
-
X-Men: Apocalypse'in yeni fragmanı yayında!
Yeni X-Men filminin fragmanında kıyamet kopuyor...
Son Haberler
-
Star Wars prömiyeri Cannes'da!
Solo: A Star Wars Story prömiyerini Cannes’da yapacak
-
Lavinya filminden fragman geldi!
Kerem Topuz'un ikinci uzun metrajından etkileyici fragman...
-
6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
-
Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!