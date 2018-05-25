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Ayrılık kızışıyor
Cruise-Holmes çiftinin ayrılığı ile gelişen olaylar.
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Sinemada Muhammed Ali
Muhammed Ali'nin anısında içinde bulunduğu 5 büyük sinema yapımı
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Robin Hood yeniden ok atacak!
Hırsızlar prensi Robin Hood, gelecek yıl yeni bir sinema filmiyle yeniden izleyicilerle buluşacak...
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Büyükada'da Babamın Kanatları gösterimi gerçekleşti!
Yazlık sinema günleri her salı tüm hızıyla devam edecek...
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Hiçbir Zaman Burada Değildin/You Were Never Really Here Film Eleştirisi
Hafızalardan çıkmayacak bir yapım
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Modern bir Keloğlan geliyor!
Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanan Keloğlan'dan ilk teaser...
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Ata Demirer'den yeni film müjdesi
Sevilen komedyen sosyal medyadan haberi verdi