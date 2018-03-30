Etikete Göre Haberler:
-
Hugh Hefner'ı canlandıracak isim bulundu
Merak edilen isim Oscarlı oyuncu Jared Leto oldu.
-
İntihar Timi'nden yeni fotoğraflar
İntihar Timi filminden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
-
Yıldızların hatırlamak istemediği rolleri
Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.
-
Harley Quinn film çekiyor
Suicide Squad'ın karakterilerinden Harley Quinn'in spin-off'u yapılacak.
-
Jared Leto yeni Lestat olabilir
Yeniden çekilecek olan Vampirle Görüşme filmi için Lestat rolüne Jared Leto düşünülüyor
-
Jared Leto yine şaşırttı
Suicide Squad filminde Joker’i canlandıran Jared Leto yine ilginç bir olaya imza attı.
-
DC Comics filmleri geliyor!
Çizgi roman uyarlamaları hız kesmiyor...
-
Yeni rolleriyle tanınmayacak hale gelen 6 oyuncu
İşte size yeni filmi vizyona girdiğinde tanımakta oldukça zorlanacağınız birbirinden ünlü 6 isim…
-
Rol arkadaşına ölü domuz gönderdi
Suicide Squad filminin Joker'i Jared Leto, çekimler sırasında rol arkadaşı Viola Davis'e ölü bir domuz göndermiş…
Son Haberler
-
Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
70 yaşındaki oyuncu kalp ameliyatına girdi
-
Kickboxer: Misilleme Film Eleştirisi
2000’li Yıllarda Video Nostaljisi
-
Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
-
Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı