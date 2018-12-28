Etikete Göre Haberler:
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Atlantis'in bir kraldan fazlasına ihtiyacı var
Yönetmen James Wan’ın sunduğu bir başlangıç hikayesi olan “Aquaman” 28 Aralık'ta sinemalarda.
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Amber Heard göz kamaştırdı
Heyecanla beklenen Aquaman’in dünya prömiyeri dün gece görkemli bir gala gecesiyle Londra’da gerçekleşti. Filmin başrol oyuncularından Amber Heard yeşil kıyafetiyle göz kamaştırdı.
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Jason Momoa’lı Aquaman’den yeni kareler
Game of Thrones dizisi ile yıldızı parlayan Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği Aquaman’den yeni kareler görücüye çıktı. İşte detaylar ve filmden yansıyan fotoğraflar...
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Daenerys ve Drogo bir arada
Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıran paylaşım...
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Justice League'den yeni fragman
Film 17 Kasım'da vizyonda.
Son Haberler
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.