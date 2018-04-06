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Romantik komedi filmlerinin 9 başarılı oyuncusu
Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.
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Kendini eleştirenlere, günaydın troller diye cevap verdi
Amy Schumer, paylaştığı fotoğrafa karşı yorum yapanlara cevap verdi: Günaydın troller.
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Son 10 Yılın En İyi 10 Romantik-Komedi Filmi
Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.
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Hollywood'un kilo vermeye zorladığı yıldızlar
Yapımcılar hiç ummadığımız dünyaca ünlü yıldızları bile büyük bir baskı altında tutabiliyor.
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Yol Kenarı, önce festivalde, sonra vizyonda!
Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmi Yol Kenarı'nın vizyon tarihi netleşti.
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Penelope Cruz & Javier Bardem ikilisi aynı filmde!
Ünlü evli çift, Farhadi'nin yönettiği, Cannes'ın açılış filmi olan Everybody Knows'da birlikteler.
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You Were Never Really Here, festivalde de vizyonda da kaçmaz!
Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.
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Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin fragmanı yayınlandı!
Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.