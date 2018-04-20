Etikete Göre Haberler:
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Hızlı ve Öfkeli 15 yıla büyük başarılar sığdırdı
Serinin ilk fiminin üstünden tam 15 yıl geçeerken, geriye dönüp Fast and Furious serisinin başarısını incelemekte yarar var.
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Aksiyon filmlerinde sürekli gördüğümüz 10 klişe
Aksiyon filmlerinin artık bu klişelerinden çok sıkıldık
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The Mechanic: Resurrection'un ilk fotoğrafı
26 Ağustos'ta vizyona girecek filmden ilk fotoğraf geldi.
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Hızlı ve Öfkeli'den yeni afiş
Vin Diesel "Fast 8"in yeni afişini paylaştı.
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Sporculuktan oyunculuğa geçiş yapan 10 yıldız
Birbirinden yetenekli sporcuların oyunculuk maceralarına bir göz atalım...
Son Haberler
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Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.