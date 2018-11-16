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En korkunç kabuslarınız geri dönüyor
Korku filmi klasiklerinin başrol oyuncuları aynı projede buluşuyorlar…
Son Haberler
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3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Genç yönetmenleri, gelecekte yeni üretimler yapmaları yönünde teşvik etmeyi ve yeni yönetmenlere dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmanın kazananları belli oldu.
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7 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkanları Şampiyon, Don Kişot'u Öldüren Adam ve Son Çıkış.
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Yüzyılın Casusu Çiçero’dan yeni fragman
Serdar Akar’ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolü paylaştığı film, 2. Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren Çiçero’nun gerçek hayat hikayesini konu alıyor.
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Filmlerdeki çekim hataları
Milyonlarca dolar harcanan Hollywood yapımlarındaki hatalı sahneler, dikkali izleyicilerin gözünden kaçmadı!