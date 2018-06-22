Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.

Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...

Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.

Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor

Bazılarımızın birlikte büyüdüğü ve unutamadığı yabancı dizilerden en etkileyici olanlardan 9 tanesini sizler için derledik.

Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.

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