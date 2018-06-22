Etikete Göre Haberler:
-
Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı komedi geliyor!
Murder Mystery'nin kadrosu şekilleniyor!
-
O anın görüntüleri ortaya çıktı
Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.
-
Kaprisleriyle herkesi bıktırdı
Birlikte çalışması en zor ünlü isimler...
-
Brad Pitt neden boşandı?
Brad Pitt ile Jennifer Aniston'un boşanması arkasındaki gizli gerçekler.
-
Uzun soluklu en iyi 9 dizi
Bazılarımızın birlikte büyüdüğü ve unutamadığı yabancı dizilerden en etkileyici olanlardan 9 tanesini sizler için derledik.
-
90'lara damga vuran aktörler ve ilişkileri
Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor
-
90'lardan unutulmaz komedi dizileri
Bir kuşağın efsanesi olmuş 90'lardan aklımızda kalan 9 komedi dizisi
-
Yıldızların hatırlamak istemediği rolleri
Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.
Son Haberler
-
Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...
-
Pierce Brosnan, Tom Hardy dedi!
Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.
-
Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
Avrupa, Türk dizilerini konuşuyor
-
Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı komedi geliyor!
Murder Mystery'nin kadrosu şekilleniyor!