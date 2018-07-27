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Acıların Kadını: Jennifer Connelly
'Acıların Kadını' Rollerinin Vazgeçilmez Güzeli: Jennifer Connelly
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Düş Kırgınları 1 Haziran'da Başka Sinema'da
Aşk-sevgi ikilemi, pişmanlık ve ölüm üzerine bir film geliyor...
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Robin Hood projesinden yeni poster geldi
Robin Hood ülkemizde 23 Kasım’da vizyona girecek.
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Mission: Impossible - Yansımalar yeni altyazılı fragman yayınlandı
Filmin vizyon tarihi 27 Temmuz 2018
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Star Wars devam filmlerinde sırada Boba Fett var!
Projenin yönetmenliğini yakın zamanda Logan'ı yöneten James Mangold üstlenecek.