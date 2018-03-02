Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

Oscar gecesine günler kalmışken tüm adaylar geleneksel öğle yemeği ve fotoğraf çekimi için bir araya geldi...

Yeni X-Men filminde yer alacak olan 2 dakikalık bir sahnenin çekimleri tam 2 ay sürmüş...

İşte size "O makyajın altında kim var?" dedirtecek 5 ünlü film karakteri…

Yapımcılar hiç ummadığımız dünyaca ünlü yıldızları bile büyük bir baskı altında tutabiliyor.

Oyuncu bu kez X-Men filminin Londra galasında yine kameralar önünde kaza atlattı.

Bu sene dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı. Listenin ilk sırası değişti.

Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'ın başrolünde olduğu Passengers'dan ilk fragman yayınlandı.

Filmlerdeki duygu dolu, sonu öpüşmeyle biten sahneler izleyicilerin hoşuna gidebilir ama rol gereği öpüşenler için cehennem azabına dönüşebilir! Karşınızda Hollywood'un en kötü öpüşen oyuncuları!

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