Etikete Göre Haberler:
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X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman geldi
Merakla beklenen X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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En kötü öpüşen ünlüler
Filmlerdeki duygu dolu, sonu öpüşmeyle biten sahneler izleyicilerin hoşuna gidebilir ama rol gereği öpüşenler için cehennem azabına dönüşebilir! Karşınızda Hollywood'un en kötü öpüşen oyuncuları!
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Kızıl Serçe'den yeni fragman
Film 2 Mart 2018'de vizyona girecek.
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Jennifer Lawrence'lı Passengers'tan fragman yayınlandı
Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'ın başrolünde olduğu Passengers'dan ilk fragman yayınlandı.
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Dwayne Johnson, 2016'nın en çok kazananı
Bu sene dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı. Listenin ilk sırası değişti.
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Ocean'nın kadrosuna yeni bir kadın daha
Cate Blanchett'in de yeni Ocean's filminde oynayacağı konuşuluyor.
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Jennifer'ın tek bir şartı var
Jennifer Lawrence 'Mystique' karakterine devam etmek için tek şartını açıkladı.
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Jennifer Lawrence havaalanında tutuklanmış
Ünlü yıldız, katıldığı bir programda havaalanında tutuklandığın anlattı.
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Şimdiye kadar yayınlanan tüm X-Men filmleri
Marvel'in süper güçleri olan mutanları konu alan ünlü X Men filminin sonuncusu Apocalype 19 Mayıs'da ülkemizde vizyona giriyor.
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Jennifer Lawrence yine düştü
Oyuncu bu kez X-Men filminin Londra galasında yine kameralar önünde kaza atlattı.
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‘Büyük beden’ tartışması büyüyor
Amy Schumer’ın başlattığı “büyük beden” tartışmasına Jennifer Lawrence da katıldı.
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Hollywood'un kilo vermeye zorladığı yıldızlar
Yapımcılar hiç ummadığımız dünyaca ünlü yıldızları bile büyük bir baskı altında tutabiliyor.
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X-Men: Apocalypse'ten yeni fotoğraflar
X-Men serisinin son filmine ait yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
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X-Men: Apocalypse'ten yepyeni fragman
Yeni X-Men filminin aksiyon dolu son fragmanı yayında…
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O makyajın altında kim var?
İşte size "O makyajın altında kim var?" dedirtecek 5 ünlü film karakteri…
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2 dakikalık sahne 2 ayda çekildi!
Yeni X-Men filminde yer alacak olan 2 dakikalık bir sahnenin çekimleri tam 2 ay sürmüş...
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Bu fotoğraftaki herkes Oscar adayı
Oscar gecesine günler kalmışken tüm adaylar geleneksel öğle yemeği ve fotoğraf çekimi için bir araya geldi...
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X-Men: Apocalypse'in yeni fragmanı yayında!
Yeni X-Men filminin fragmanında kıyamet kopuyor...
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Oscar adayları yıldız olmadan önce neler yapıyordu?
Bugün Oscar'a doğru koşan ünlü oyuncular, şöhret olmadan önce TV programlarında boy gösterdiler, reklamlarda oynadılar, müzik albümleri yaptılar...
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Jennifer Lawrence'dan videolu 'tuvalet' açıklaması
Jennifer Lawrence başını ağrıtan 'tuvalet' açıklamasına son noktayı koydu.
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Açlık Oyunları'ndan son fragman
Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2'den son fragman yayınlandı.
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Açlık Oyunları'ndan son poster
Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2'den son poster yayınlandı.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.