Etikete Göre Haberler:
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Jennifer Lopez fena yakalandı
Yeni filminin çekimleri için kamera önüne geçen Lopez, sette görüntülendiğinden habersizdi.
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Jennifer Lopez'den itiraf
The Boy Next Door adlı filmdeki sevişme sahneleriyle ilgili konuşan Jennifer Lopez dublör kullanmadığını açıkladı. Latin şarkıcı Jennifer Lopez, yönetmenliğini Rob Cohen'in üstlendiği The Boy Next Door filmindeki sahneler hakkında 'o sahnelerde gördüğünüz benim' açıklamasını yaptı.
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Mission: Impossible – Yansımalar ile ajan Ethan Hunt geri dönüyor!
Mission: Impossible – Yansımalar ülkemizde 27 Temmuz’da vizyona girecek.
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