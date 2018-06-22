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    The Boy Next Door adlı filmdeki sevişme sahneleriyle ilgili konuşan Jennifer Lopez dublör kullanmadığını açıkladı. Latin şarkıcı Jennifer Lopez, yönetmenliğini Rob Cohen'in üstlendiği The Boy Next Door filmindeki sahneler hakkında 'o sahnelerde gördüğünüz benim' açıklamasını yaptı.



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