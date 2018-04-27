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90'lardan unutulmaz komedi dizileri
Bir kuşağın efsanesi olmuş 90'lardan aklımızda kalan 9 komedi dizisi
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Çarpık Evdeki Cesetler/Crooked House Film Eleştirisi
Daha çok gerilmek, şaşırmak mümkün olabilir miydi?
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Şaşkınlar Çetesi bu Cuma vizyona giriyor
Komedi-macera türü film 4 Mayıs 2018’de izleyicisiyle buluşacak…
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Taksim Hold'em Film Eleştirisi
Bencilliğin sonu yalnızlıktır.
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Venom: Zehirli Öfke fragmanı çok beğenildi
Fragmana olan ilgi Wonder Woman ve Doctor Strange’i geride bıraktı