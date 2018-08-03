Etikete Göre Haberler:
-
Jessica Chastain’in yeni projesi belli oldu
Başarılı isim Jessica Chastain aksiyon filmi Eve'de başrol oynayacak.
-
The Huntsman: Winter's War'dan yeni fragman
The Huntsman: Winter's War'dan aksiyon dolu yeni fragman yayında…
-
'Kızıl Tepe' ön gösterimine davetlisiniz!
15 Ekim'de İstanbul Beyoğlu Fitaş Sineması'nda düzenlenecek 'Kızıl Tepe' filmi ön gösterimine çift kişilik davetiye kazanın!
Son Haberler
-
Nike'ın hikayesi film oluyor
Nike’ın kurucusu Phil Knight'ın hayatı film oluyor.
-
Jessica Chastain’in yeni projesi belli oldu
Başarılı isim Jessica Chastain aksiyon filmi Eve'de başrol oynayacak.
-
Görevimiz Tehlike zirveye demirledi
Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.
-
Açık havada sinema keyfi
Zorlu Center, sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı.