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Yıldız isimlerin ünlü olmadan önceki işlerini biliyor musunuz?
Peşlerinde milyonları koşturan yıldızların ünlü olmadan önce ne iş yaptıklarına inanamayacaksınız!
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En iyi 8 dedektiflik filmi
Biribirinden gizemli cinayetleri kendi yöntemleriyle araştıran dedektiflerin konu olduğu en iyi 8 filmi listeledik.
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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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Son 10 yılın en iyi 10 komedi filmi
Son yılların en iyi komedi filmlerine göz atalım.
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Kariyeri kötüye giden ünlü oyuncular
Sinema herkese parlak bir kariyer vadetmiyor. Bu ünlüler için de işler kötüye gitti.
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Neden hala Oscar ödülleri yok?
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Jim Carrey'nin eski sevgilisi intihar etti
28 yaşındaki Cathriona White evinde ölü bulundu.
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Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.