Bana Bir Vurana Ben Bin Vururum!

Elijah Wood, çocuk istismarı ile ilgili röportajının arka planını Twitter'da anlattı.

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