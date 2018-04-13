Etikete Göre Haberler:
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HBO dizisi Westworld ile ilgili bilmediğiniz 8 şey
Yeni popüler dizimiz Westworld, yayınlanmaya başladığı günden beri dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak diziyle ilgili gözünüzden kaçtığını düşündüğümüzü şeyler var.
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Westworld'ün ilk bölümünü 3 milyon kişi izledi
J.J. Abrams imzası taşıyan yeni HBO dizisi Westworld, 3 milyon kişiyi televizyon karşısında tuttu.
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Star Trek'ten yeni afişler
Serinin yeni filmi Star Trek: Sonsuzluk'tan Türkçe afişler yayınlandı.
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Maz Kanata nasıl yaratıldı?
Maz Kanata'nın yaratım sürecine ait yeni görseller yayınlandı.
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Yeni 'Canavar' geliyor!
2008 tarihli Cloverfield filminin sessiz sedasız çekilen devam filmine ait yeni bir fragman yayınlandı…
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Sonuncu Star Wars filmi uzayda mı çekilecek?
Yönetmen Colin Trevorrow, Star Wars serisinin dokuzuncu ve son filminin uzayda çekilebileceğini açıkladı...
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Yeni Canavar filminden sürpriz fragman!
2008 tarihli Cloverfield filminin sessiz sedasız çekilen devam filmine ait ilk fragman yayınlandı...
Son Haberler
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı
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Gişe Rampage: Büyük Yıkım'ın!
Hem ülkemizde hem dünyada gişe galibi belli!
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Sessiz Bir Yer/A Quiet Place Film Eleştirisi
Sessiz Bir Yer: Sessizlik Daima Huzur Vermez!
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Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu?
71. Cannes Festivali seçkileri açıklandı. Programda Nuri Bilge Ceylan yok.