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Jodie Foster'a benzerliği şaşırtıyor
Helen Hunt'ın başına gelen bir olay, Jodie Foster'a benzerliğini yine gündeme taşıdı.
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Cannes Film Festivali'nde dikkat çeken 21 film
69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...
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Üç efsane aynı filmde
George Clooney, Julia Roberts ve Jodie Foster, Money Monster’da buluşuyor.
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