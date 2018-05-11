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Boşanma davasında şiddet gelişmesi
Amber Heard, Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığıyla ilgili ifade verdi.
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Amber Heard Johnny Depp'e Boşanma Davası Açtı
Amber Heard, 15 ay süren evliliğin ardından Johnny Depp'e boşanma davası açtı ve Depp'in ailesinin kendisinden nefret ettiğini iddia ediyor.
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11 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 8'i yerli 11 film vizyona giriyor.
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