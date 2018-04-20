Etikete Göre Haberler:
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Luc Besson, yeni filminin set görüntülerini paylaştı
Valerian and the City of a Thousand Planets filminin set görüntüleri paylaşıldı.
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Supergirl, Patriots Day filminin kadrosunda
Melissa Benoist, birçok yıldızın bulunduğu Patriots Day filminin kadrosuna dahil oldu.
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Yeni 'Canavar' geliyor!
2008 tarihli Cloverfield filminin sessiz sedasız çekilen devam filmine ait yeni bir fragman yayınlandı…
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Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi
Tatsız tuzsuz bir hayalet hikâyesi
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Tarantino, Pulp Fiction tadında bir film geliyor, dedi
Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki yeni film setinden bazı açıklamalar yaptılar.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı gün sayıyor!
Film ülkemizde 27 Nisan’da vizyona girecek
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Permission/İlişki Durumu: Açık İlişki Film Eleştirisi
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