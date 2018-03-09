Etikete Göre Haberler:
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John Wick 3 projesinden haber var!
Serinin üçüncü filmi John Wick: Chapter 3’ün prodüksiyon süreci 26 Nisan’da New York’ta başlıyor.
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Judocu John Wick
Keanu Reeves, John Wick filmi için Jiu-Jitsu ve Judo eğitimi almış.
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Matrix'in yıldızları yeniden bir aradalar
Keanu Reeves ve Laurence Fishuburne Matrix'ten yıllar sonra John Wick 2 için bir araya geldiler…
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.