Etikete Göre Haberler:
-
Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
-
En iyi gizem temalı 10 film
Dünden bugüne izlerken şok etkisi yaratan 10 gizem temalı film
-
Karayip Korsanları'nın yeni filmi geliyor
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'ndan ilk Türkçe fragman yayınlandı.
-
Johnny Depp parmağını kesmiş
Johnny Depp ve Amner Heard davası sıklıkla gündeme geliyordu ancak bu seferki haber oldukça ilginç ve rahatsız edici. Depp, parmağının ucunu kesip aynaya kanıyla Amber Heard ve erkek arkadaşının ismini yazmış!
-
90'lara damga vuran aktörler ve ilişkileri
Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor
-
Sinemanın karanlığında boğulanlar
Vizyona çıkamadan yok olup giden filmlerin listesi.
-
Onlar kendi filmlerini izlemiyorlar
Kendi filmlerini izlemeyen oyuncuların listesi.
-
Disneyland'da Johnny Depp sürprizi
Disneyland ziyaretçileri unutamayacakları bir gün yaşadılar.
-
Alice yeniden Harikalar Diyarında
Alice Harikalar Diyarında 2'nin yeni fragmanı yayında...
-
Willy Wonka’nın çikolata fabrikası gerçek oluyor!
Willy Wonka ve çikolata severlere müjde!
-
Alice Harikalar Diyarında 2'den yeni fragman
Yaz aylarında vizyona girecek olan Alice Harikalar Diyarında 2 filmi yepyeni fragmanıyla karşınızda…
-
Johnny Depp zombi oldu
Ünlü TV dizisi The Walking Dead'in son bölümünde Johnny Depp sürprizi…
-
İzleyici sevdi, eleştirmenler nefret etti
Şimdi bu filmler kötü mü yani?
-
Neden hala Oscar ödülleri yok?
Akademi bazı oyuncuları görmüyor mu?
-
Yeni rolleriyle tanınmayacak hale gelen 6 oyuncu
İşte size yeni filmi vizyona girdiğinde tanımakta oldukça zorlanacağınız birbirinden ünlü 6 isim…
-
Makyajın altından Johnny Depp çıktı!
Depp, Trump makyajından sıkılırsa...
-
Johnny Depp canavarlar dünyasında
Ünlü oyuncu The Invisible Man için imzayı attı.
-
Johnny Depp Oscar istemiyor
Johnny Depp, neden Oscar istemediğini anlattı.
-
Angelina Johnny'ye tahammül edemiyor
Yeni filmi 'The Tourist'te başrolü Johnny Depp'le paylaşan Angelina Jolie, rol arkadaşının tavırlarına artık katlanamıyor! Jolie, Depp'in iş disiplini olmadığını düşünüyor!
Son Haberler
-
Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
-
Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
-
Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
-
Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
Her zaman kaybettik senle ben!