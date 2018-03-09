Her zaman kaybettik senle ben!

15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.

Akademi bazı oyuncuları görmüyor mu?

Şimdi bu filmler kötü mü yani?

Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor

Johnny Depp ve Amner Heard davası sıklıkla gündeme geliyordu ancak bu seferki haber oldukça ilginç ve rahatsız edici. Depp, parmağının ucunu kesip aynaya kanıyla Amber Heard ve erkek arkadaşının ismini yazmış!

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