Etikete Göre Haberler:
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Ünlü oyuncu Joker mi oluyor?
Usta oyuncu Joaquin Phoenix'in ismi solo Joker filmi için geçiyor
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Suicide Squad: Beklenen eğlence, beklenmeyen pakette
Suicide Squad Türkiye'de de vizyona girmek üzere. Hakkında uzunca bir zamandır süren tartışmaları ve her nitelikteki argümanları kabul edebilecek kadar tartışmalı filmi, iyi ve kötüleriyle inceledik.
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Joker'e kattıkları hala hafızalarda
Heath Ledger aramızdan ayrılalı sekiz sene oldu ancak onun can verdiği Joker hala aramızda.
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Süper kahraman filmlerinin en hüzünlü 7 sahnesi
En sevdiğimiz süper kahramanlar hep en ağır acılarla yüzleşti. O filmlerden en sevilen ve en hüzünlü kesitler derledik.
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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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Batman ve Superman'in ezeli düşmanları
İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...
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Rol arkadaşına ölü domuz gönderdi
Suicide Squad filminin Joker'i Jared Leto, çekimler sırasında rol arkadaşı Viola Davis'e ölü bir domuz göndermiş…
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İntihar Timi'nden yepyeni bir fragman!
Çizgi roman dünyasının kötü adamlarını biraraya getiren İntihar Timi filminden yepyeni bir fragman yayınlandı...
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Yeni 'Batman'de Joker yok
'Batman' serisinin üçüncü filminde Heath Ledger'ın unutulmaz performansıyla akıllara kazınan Joker karakterinin yer almayacağı açıklandı.
Son Haberler
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.