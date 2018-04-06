Etikete Göre Haberler:
-
Game Of Thrones'a damga vuracak buluşma! Spoiler içerir
Final sezonunun çekimleri devam eden Game of Thrones’un setinden yeni görüntüler sızdırıldı. Kral Şehri’nin (King Landing’s) çekimlerinin yapıldığı Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinden paylaşılan karelerde Westeros’un Kraliçesi Cersei ile Kuzey'in Koruyucusu John Snow’un bir araya geldiği görülüyor
-
Partiye Jon Snow kostümüyle gidince...
Kit Harington, bir kostüm partisinde yaşadığı anıyı anlattı.
Son Haberler
-
James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
-
İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
-
Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
-
Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi