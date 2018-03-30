Etikete Göre Haberler:
-
90'lardan romantik komediler
Romantik komedi filmlerinin 1990'lı yıllardaki temsilcileri.
-
Cannes Film Festivali'nde dikkat çeken 21 film
69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...
-
Julia Roberts Wonder’da Anne rolünde
Julia Roberts Wonder’ın adaptasyonunda Jacob Tremblay’ın annesi rolünde
-
Hollywood'da yapımcı olmak zor
Julia Roberts 4 gün için 3 milyon dolar kazandı.
-
Üç efsane aynı filmde
George Clooney, Julia Roberts ve Jodie Foster, Money Monster’da buluşuyor.
Son Haberler
-
Nicole Kidman'lı Partilerde Kız Tavlama Sanatı fragmanı geldi
Elle Fanning ve Nicole Kidman başrolde...
-
Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
-
Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
-
Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu