Etikete Göre Haberler:
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Onlar kendi filmlerini izlemiyorlar
Kendi filmlerini izlemeyen oyuncuların listesi.
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En etkileyici 10 distopik film
Sinema tarihinin geleceği kurgulayan en etkili 10 distopyayı listeledik
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Kingsman 2'nin yakışıklısı sette görüntülendi
Channing Tatum Kingsman: The Golden Circle'nin setinde görüntülendi.
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CIA Başkanı'nı mı oynayacak?
Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry'nin Kingsman 2'de CIA Başkanı'nı canlandıracağı konuşuluyor…
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Oscar'ın en iyi kadın oyuncusu Julianne Moore
2015 Oscar Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu Julianne Moore oldu. “Unutma Beni” filmiyle Oscar'a uzanan Julianne Moore filmdeki performansıyla oldukça dikkat çekiyor.
Son Haberler
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.