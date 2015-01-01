Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

2015 Oscar Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu Julianne Moore oldu. “Unutma Beni” filmiyle Oscar'a uzanan Julianne Moore filmdeki performansıyla oldukça dikkat çekiyor.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.